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اليوم.. الأنبا يؤانس يترأس تسبحة كيهك بمنفلوط

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:47 م
الأنبا يؤانس أسقف
الأنبا يؤانس أسقف أسيوط
ماريان رسمى
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يترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الأحد، "سهرة التسبحة الكيهكية" في دير الأنبا هرمينا السائح، جبل فاو، منفلوط.

ومن المقرر أن تُختتم التسبحة الكيهكية بالقداس الإلهي، غدًا الاثنين، وسط حضور عدد غفير من الأقباط والكهنة.

وعلى مدار 30 يومًا من شهر "كيهك" يترأس الأنبا يؤانس عددًا كبيرًا من التسبحات الكيهكية، ما بين أسيوط والقاهرة والإسكندرية والإمارات العربية.

يُذكر أن "كيهك" هو الشهر القبطي الرابع، ويحتفل الأقباط بلياليه المبهجة في كل عام خلال فترة صوم الميلاد السنوي، باعتباره شهر التسابيح والصلوات وترتيل الألحان القبطية، والتسابيح الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والتي خصصته الكنيسة لإكرام وتمجيد "أم النور".

تؤدي معظم الكنائس القبطية التسابيح الكيهكية في ليلتي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وتختتم صباح الأحد والخميس أسبوعيًا بالقداس الإلهي، وتسمى "تسبيحة كيهك"، أو "التسبحة الكيهكية"، أو "تسبحة 7 و4"؛ لتضمنها 4 هوسات أى "تسبحة أو ترتيل"، و7 "ثيؤطوكيات" أي ترتيلة خاصة بالسيدة العذراء، لأن الكلمة القبطية "ثيؤطوكوس" تعني "والدة الإله" باللغة القبطية.

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