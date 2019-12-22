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اقتصاد

رانيا المشاط.. من السياحة للتعاون الدولى (بروفايل)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:14 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
أسماء إبراهيم
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تولت الدكتورة رانيا المشاط حقيبة وزارة التعاون الدولي، خلفًا للدكتورة سحر نصر، وترصد "الدستور" أهم الملامح في حياتها العملية.

ولدت مواليد 20 يونيو 1975 بمحافظة المنوفية، وتخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1995، شغلت أول وزيرة سياحة في مصر عام 2018، ولم يتعد عمرها الـ42 عامًا، حصلت على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند عام 2001، بالإضافة إلى حصولها على شهادة السياسات العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد عام 2016

فازت المشاط بجائزة "ابن خلدون" لعام 2004، لأحسن ورقة بحثية من دول الشرق الأوسط، من قبل الرابطة الاقتصادية للشرق الأوسط، واختيرت من ضمن أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري خلال عام 2015، وكُرمت من الجمعية المصرية لشباب الأعمال في العام نفسه، وكذا تم اختيارها كإحدى القيادات الدولية الشابة لمنتدى الاقتصاد العالمي «Young Global Leaders، World Economic Forum».

كما شغلت المشاط منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية مدة 11 عامًا، وكانت تسعى دائمًا لحل أزمة القطاع السياحي التي تقف عائقًا أمام مستثمري القطاع.

كان من أهم إنجازاتها في وزارة السياحة، وصول تمثيل السياحة لـ15% من الناتج المحلي لعام 2018، بعد أن كانت تمثل 10% فقط من الناتج المحلي للدولة، وحدوث حالة انتعاش للقطاع السياحي بسبب توافد السائحين من دول العالم المختلفة إلى مصر، مما يقود ذلك في مساهمة القطاع العام بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.

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