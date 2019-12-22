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عالم

باكستان: الجيش الهندى يستهدف مدنيين فى قطاع "ديوا" بكشمير

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:51 ص
جريدة الدستور
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أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد، قيام قوات الجيش الهندي بإطلاق النار بشكل مكثف على طول خط المراقبة في إقليم "كشمير"، حيث تم استهداف مدنيين باكستانيين في قطاع "ديوا".

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور - حسبما نقلت قناة (سماء تي.في.) الباكستانية - إن القوات الباكستانية ردت بالشكل المناسب على إطلاق النار من الجانب الهندي، كما دمرت العديد من مراكز التفتيش التابعة للجيش الهندي.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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