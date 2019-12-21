الكنيسة تحتفل برحيل الأنبا بيجيمي السائح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى رحيل نياحة القديس الأنبا بيجمى السائح.



وقال التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إنه كان من أهل فيشا من كرسي ميصيل، وفيما هو في الثانية عشرة من عمره، وكان يرعى غنم أبيه، ظهر له ملاك في زي صبي وقال له: "هلم بنا نمضي ونصير رهبانًا"، فوافقه على ذلك، وأتيا إلى برية شيهيت إلى موضع به ثلاثة شيوخ، وحينئذ غاب الملاك عنه، وأقام القديس عند هؤلاء الشيوخ أربعة وعشرين سنة حتى رحلوا.



وأضاف السنكسار أنه، أمره الله بالكرازة في أرض الفرات؛ لأن أهلها كانوا قد حادوا عن الطريق المستقيم، فردهم جميعًا إلى الإيمان.



وعن لقائه بالأنبا شنودة رئيس المتوحدين، فقال السكنسار إنه في أحد الأيام رأي القديس العظيم الأنبا شنودة عمودًا منيرًا جدًا، وسمع صوتًا يقول له: "هذا الأنبا بجيمي، فقصد إليه ماشيًا إلى أن وصل إلى بلده فعرفا بعضهما بإرشاد إلهي ومكث عنده الأنبا شنودة أيامًا، ثم عاد إلى ديره، ولما قربت أيام انتقاله من هذا العالم، دعا خادمه وعرفه بذلك، وأمره أن يترك جسده في المكان الذي هو فيه، ثم أصيب بحمى ورحل وكانت حياة هذا القديس سبعين سنة، أقام منها اثنتي عشرة سنة في العالم، وثمان وخمسين سنة في العبادة.