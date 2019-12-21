سياحة النواب: استقبال شرم الشيخ الرحلات البريطانية يعكس حالة الأمان

أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن عودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام أربع سنوات تقريبًا يعكس حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها الدولة ورسالة للعالم بأن "مصر" تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.



وأضاف عمرو صدقى، فى بيان صحفى له أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه من أجل استقرار الأمن والأمان ساعد في النهوض بقطاع السياحة، إلى جانب التطورات الحديثة والمتقدمة التي شهدتها المطارات المصرية والتي عززت أيضًا المكانة الريادية التى تحظى بها مصر فى مجال صناعة النقل الجوى إقليميًا ودوليًا.



وأوضح أن منتديات شباب العالم التي تنعقد على أرض السلام بشرم الشيخ كان لها ردود أفعال قوية وإيجابية على قطاع السياحة من خلال الشباب الوافدين من مختلف الدول الذين هم بمثابة سفراء لنقل الصورة الإيجابية عن حالة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها الدولة المصرية.



وقال النائب "عمرو صدقى"، إن السياحة المصرية حظيت بإشادات عديدة على المستوى الدولي، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بالإضافة لإشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بجميع المطارات المصرية التي تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية.