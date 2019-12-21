بالصور.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الفرنسية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات الطيران الشارتر -المباشر - القادمة من فرنسا، بعد توقف دام لسنوات، التي نظمها منظم الرحلات الأجنبية "FTI"، وجاءت رحلة الطيران على متنها 140 سائحًا من مطار شارل ديجول الفرنسي.



وكان في استقبال الرحلة ممثلي سلطة الطيران المدني بمطار شرم الشيخ، وإسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، وعزت عبدالله المدير الإقليمي لشركة ميتنج بوينت بجنوب سيناء، وهي وكيل شركة "FTI" بشرم الشيخ؛ حيث تم استقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والكتيبات والنشرات السياحية باللغة الفرنسية.



وتسير شركة "FTI" رحلتين إحداهما من شارل ديجول الفرنسي والثانية من مطار بازل السويسري (لناطقي اللغة الفرنسية)، تقوم بتشغيلها شركة فلاي إيجيبت، حيث بدأت الشركة فى تسيير أولى رحلات الطيران الشارتر الأسبوعية اليوم من مطار شارل ديجول الدولى لشرم الشيخ، وتستمر حتى 17 أبريل 2020.



بينما تسير أولى رحلاتها الأسبوعية من مطار بازل الدولي لشرم الشيخ اليوم السبت، وتستمر حتى 25 أبريل 2020.