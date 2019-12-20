مؤشرات أولية: فوز المستشار محمود زيدان بمقعد القضاة وروساء المحاكم

أظهرت المؤشرات الأولية بانتخابات نادي القضاة، فوز المستشار محمود زيدان على مقعد القضاة وروساء المحاكم بقائمة المستشار محمد عبدالمحسن.



وانطلقت صباح اليوم الجمعة، الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة؛ حيث يتنافس 73 مرشحا للفوز بـ17 مقعدا لرئاسة النادي، ويقوم المستشار المحمدي قنصوه رئيس اللجنة بالإشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية لأعضاء النادي.



ويأتي هذا التنافس بين المرشحين المتقدمين للانتخابات البالغ عددهم 73 مرشحا منهم 5 على مقعد رئاسة النادي، و4 على مقاعد المتقاعدين، و19 على مقعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين للفوز بـ17 مقعدا مقسمة على خمس مقاعد وهى مقعد الرئيس والمتقاعدين والمستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة.



تجرى الانتخابات والجمعية العمومية في دار القضاء العالي وبلغ عدد اللجان ١٦ لجنة موزعة كالآتي المتقاعدين ونواب النقض ومستشاري النقض ورؤساء الاستئناف ونواب الاستئناف ودرجة رئيس أ ودرجة رئيس ب ودرجة قاض ودرجة وكيل ممتازة ودرجة وكيل النائب العام ودرجة مساعد نيابة ودرجة معاون نيابة.