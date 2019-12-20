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مصر

"توي" الإنجليزية تعتزم تنظيم 10 رحلات أسبوعية لشرم الشيخ

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:53 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن شركة "توي فلاي" الإنجليزية تعتزم تشغيل رحلاتها المباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي، مع بداية موسم التشغيل بالجدول الصيفي القادم، بواقع 10 رحلات أسبوعيا لنقل السياح إلى مدينة السلام، وذلك بعدما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي مساء أمس الخميس، أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة "انتر اير" قادمة من برمنجهام بلندن على متنها 110 ركاب، تم استقبالهم بالورود وتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية في احتفالية داخل المطار، فيما استقبلت الطائرة فور وصولها بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور وصولها.

وصرحت المصادر، بأن الموسم الشتوي الحالي والصيفي القادم، متوقع أن يشهد استئناف العديد من الرحلات الأجنبية، والتي كان آخرها رحلات شركة "انتر اير" البريطانية التي وصلت مطار شرم الشيخ، أمس الخميس، قادمة من لندن على متنها 110 ركاب في أولى الرحلات بعد غياب 4 سنوات

وأوضحت المصادر، أن الشركات البريطانية كان لها تشغيل يومي إلى مطار شرم الشيخ الدولي يزيد علي 10 رحلات قادمة من المملكة المتحدة قبل انقطاع الرحلات السنوات الماضية، لافتة إلى أن هناك شركات إنجليزية بدأت في طلب العودة للهبوط والإقلاع لاستغلال موسم الشتاء وقضاء إجازات رأس السنة وأعياد الميلاد في مدينة السلام.

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