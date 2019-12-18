وصول سعد لمجرد لمسرح محمد عبده لإحياء حفله بموسم الرياض

وصل الفنان المغربي سعد لمجرد، إلى مسرح محمد عبده، لإحياء حفله الغنائي الأول في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.



ويعد هذا هو الحفل الأول لسعد لمجرد، بعد ما يرقب من 3 سنوات، غياب عن الحفلات الفنية بسبب توقيفه لعى ذمة قضية اغتصاب فتاة قاصر في فرنسا.



وشارك في الحفل نفسه الذي من المقرر أن يحيي "لمجرد" الوصلة الغنائية له الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في حفلها الأول هي الأخرى، وفرقة "ميامي"، التي قدمت الوصلة الثانية.



ومن المقرر أن يؤدي سعد لمجرد، عدد من أشهر أغانيه التي عرف بها منذ دخوله المجال الفني وأهمها أغنية "معلم"، والتي حققت نسب نجاح فاقت كل التوقعات، وغيرها من أغانيه.