السيسى:"اللطف الإلهى منع سقوط مصر.. ربنا قال مش هتتدمر"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان يريد اختزال الوقت، ومتعجل في بناء الدولة المصرية، متابعًا:" كنت خايف على المصريين إنهم لا يستطيعون تحمل الموقف الصعب الذي تمر به البلاد".



وأضاف "السيسي" خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من الشباب من مختلف جنسيات العالم في منتدى شباب العالم، أنه إذا تحركت الجماهير لا أحد يستطيع إيقافهم مهما كانت قوته.



وتابع:" فى مصر جزء كبير من الموضوع هو لطف إلهى، ربنا قال مصر لن تتدمرى، وهيأ لها الأسباب، أنا عارف إن ربنا منع سقوط مصر".

