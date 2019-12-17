السيسى: إذا سقطت أى دولة فى العالم يصعب إيقاف مسلسل تراجعها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العراق كان دولة مستقرة قوية ومتطورة ولديه اقتصادها قوي، ويمتلك العلم والمعرفة جيد جدًا.



وأضاف "السيسي" خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات في منتدى شباب العالم: "القائد المسئول عن الدولة إذا أخطأ، فإن خطأه يدفع ثمنه الوطن كله، وإذا أصاب المسئول، يستفيد الوطن كله".



وأوضح، أن هناك خطأ اقترفته القيادة العراقية في سنة 1990- 1991، ترتبت عليه تداعيات كبيرة في العراق، مشيرًا إلى أن أي دولة في العالم عندما تتداعى، فإن مسلسل تراجعها يصعب إيقافه إلا بظروفِ خاصة جدًا.

