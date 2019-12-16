المسماري: 940 قتيلا من المليشيات منذ بدء معركة تحرير طرابلس

كشف الناطق الرسمي بأسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبية، أن الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو الوطني، على مواقع وتمركزات ميليشيات الوفاق في مدينة مصراتة، خلقت حوالي 347 قتيلًا.



وقدر المسماري" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، عدد قتلى الميليشيات منذ بدء عملية تحرير طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، بلغ نحو 940 قتيلا.





