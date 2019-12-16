تأييد السجن 14 سنة لـ3 متهمين فى قضية "فتنة الشيعة"

أيّدت محكمة النقض سجن 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة" 14 عامًا لاتهامهم بقتل حسن محمد شحاتة، و3 آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا في 23 يونيو عام 2013.

المتهمون الثلاثة هم: "عمرو. ي"، و"أبوسريع. و"، و"صابر. إ"، قضت محكمة جنايات أول درجة بسجنهم 14 سنة في إعادة إجراءات محاكمتهم في وقت سابق.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية، تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، و3 آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، حين توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا حتى الموت.