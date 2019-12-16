بينهم أمين شرطة.. إصابة 3 فى حادث تصادم بالغربية

أصيب 3 أشخاص، بينهم أمين شرطة، اليوم الإثنين، إثر تصادم سيارة نقل مع ميكروباص أجرة، بالطريق الدولى "طنطا – كفرالشيخ" بنطاق مركز طنطا.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص أجرة على الطريق الدولى بنطاق مركز طنطا.



انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث، وتبين اختلال عجلة القيادة في يد أحد قائدي السيارتين، مما أسفر عن إصابة "محمود أبوعشرة"، 32 سنة، مقيم بقرية منشأة جنزور بمركز طنطا، بسحجات وكدمات متعددة، و"عمر محمود"، 26 سنة، مقيم بقرية كفر الشيخ سليم، بكسر في القدمين، و"أحمد الفقي"، 37 سنة، أمين شرطة، مصاب بجروح وكسور متعددة وحالته خطيرة.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، ورفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.