برلماني يطالب وزير النقل بصيانة طريق "المحلة - طنطا"

طالب النائب الوفدي محمد خليفة، سكرتير عام لجنة الوفد بمحافظة الغربية وزير النقل بإحلال وتجديد طريق «المحلة - طنطا».



قال خليفة، إن الطريق الذي يربط بين أكبر مدينتين في الغربية أصبح فى حالة يرثى لها، ويستوجب على الفور اعتماد المبالغ المالية للبدء في صيانة وتطوير الطريق، لمنع الحوادث وإنقاذ الأرواح.



أشار خليفة إلى أنه سبق وأن تقدم باقتراح لإنشاء طريق بديل بطول 5 كيلو مترات، يبدأ عند نهاية طريق طنطا- دمياط، ويلتقى بطريق طنطا- المحلة عند كوبرى محلة روح، توفيرًا للمال والوقت والجهد، وقد تم تقديم الدراسة الفنية والرسومات الهندسية الخاصة بهذا المقترح.



وأكد خليفة أن القيادة السياسية تسعى دائمًا إلى توفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين كرصف طرق وإحلال وتطوير شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن فى حياته اليومية.