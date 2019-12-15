الأنبا تكلا يترأس تسبحة كيهك بدير القديس بلامون

صلى الأنبا تكلا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدشنا وتوابعها، تسبحة الأحد الأول من شهر كيهك القبطي، بدير القديس العظيم الأنبا بلامون السائح، والتي انتهت فجرًا بصلاة القداس الإلهي.



حضر صلاة التسبحة القمص بلامون باسيليوس كاهن الكنيسة، مع عدد كبير من الشمامسة وخدام الإيبارشية.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.