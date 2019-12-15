انطلاق جلسة الأمن الغذائي في أفريقيا #منتدى_شباب_العالم

انطلقت منذ قليل، جلسة الأمن الغذائي في أفريقيا، ضمن جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يشهد المنتدى عقد العديد من الجلسات.



ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



ويشهد المنتدى، عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشيا مع أجندة المنتدى التي تضم محوري الإبداع والتنمية.











