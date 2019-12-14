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ندى بسيوني: خيانة الرجل ليا بتبسطني جدا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:01 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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حلت الفنانة ندى بسيوني، ضيفة على الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "تحيا الستات"، المُذاع على فضائية "النهار"، وكشفت خلال حلقة البرنامج عن التجربة القاسية التي مرت بها عقب وفاة والدتها، وسبب إخفاء مرض والدتها، وتعليقها عن تعرضها للخيانة، ومعايير الجمال في حياتها.

تجربة قاسية بعد وفاة والدتها

أكدت الفنانة ندى بسيوني، أن والدتها توفت مصابة بمرض السرطان، لافتة إلى أنها أخفت عن والدتها حقيقة مرضها لعدة أشهر، حيث أخبرهم الطبيب أنها ستعيش لمدة 3 أشهر، ولكنها عاشت لمدة 3 سنوات ونصف.

وأشارت ندى بسيوني، إلى أن تجربة مرض والدتها أقسى تجربة مرت عليها لارتباطها بها، مؤكدة أنها فقدت الحضن والأمان بوفاتها، معقبة: "وحشاني من يوم ما اتوفت، وساعات أنا وبنتي بنشم ريحتها".

ونوهت، بأن والدتها هى من ربت ابنتها، وجعلتها قوية الشخصية، ومعتمدة على نفسها، وتعيش في الواقع، لافتة إلى أن فقدان الأم صعب، ولا يمكن تعويضه، مشيرة إلى أنها تتحدث مع والدتها حتى الآن، وتستشيرها وتشعر أنها ترد عليها.

تعلق على تعرضها للخيانة

قالت ندى بسيوني، إنه لا يجب اقتصار الحب على العلاقة بين الرجل والمرأة، فهو موجود في كل العلاقات الإنسانية، مؤكدة أن الحب ليس إختيار، وإنما رزق وقضاء وقدر.

وأشارت ندى بسيوني، إلى أنها تزوجت مرتين إحداهما كان أكبر منها بأكثر من 20 سنة، معتبرة أن فرق السن ليس سببًا في فشل العلاقات، ناصحة الفتيات أن يستمعوا لآراء الأهل عند الزواج لأن تجربتهم كبيرة في الحياة.

ونوهت، بأن تعرضها للخيانة أمر لا يزعجها بل يسعدها، معقبة: "لو حد خاني بيبسطني جدا، ويبقى خير وبركة، وميستهلش أني أكون موجودة في حياته"، لافتة إلى أنها تعرضت للخيانة مرة واحدة.

معايير الجمال في حياة ندى بسيوني

كشفت ندى بسيوني، عن معايير الجمال، مشيرة إلى أن الجمال ليس جمال الملامح، ولكن الجمال هو الجمال الداخلي، فضلا على أنه لا يشغلها التفكير في تغيير شكلها أو ملامحها.

وأوضحت ندى بسيوني، أنها شعرت بالحب الصادق الحقيقي مرة واحدة في حياتها فقط، لافتة إلى أنها لم تتمن يوما أن تكون رجلا في يوم من الأيام، لافتة إلى أنها تحب الرجل الذي يهتم بزوجته ويدلعها.

ونوهت ندى بسيوني، بأنها شخصية متحملة المسئولية، معقبة: "أنا عمري ما صرفت على راجل"، مشيرة إلى أنه يمكن أن تتعاون المرأة مع زوجها في المصروفات، ولكن لا تتحمل المسئولية كاملة.

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