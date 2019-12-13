تفسير ارتداء الفستان الأبيض في المنام

كشفت أحلام السيد، مفسرة الأحلام، معنى رؤية الفتاة نفسها في الحلم وهي ترتدي الفستان الأبيض.



وبينت أحلام السيد، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "3 ستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه عندما ترى الفتاة نفسها ترتدي فستان أبيض بدون أصوات وزغاريد وطبل ورقص، فهذا يكون أمر جيد، وعلى قدر جمال الفستان الذي ترتديه يكون العريس ملائم لها.



وأضافت مفسرة الأحلام، أنه إذا كان الفستان الذي ترتديه الفتاه قصير فهذا يعني أن العريس غير جيد من ناحية الدين، ولو كان ضيق عليها بشدة فهذا يعني أنه بخيل جدًا، ولو كان الفستان فضفاض وغير متناسق، فهذا يعني أن العريس لن يكون شخص مهندم.

