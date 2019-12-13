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مصر

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة لحضور منتدى شباب العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:10 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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وصل مطار شرم الشيخ الدولي، قبل قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمشاركة في منتدى شباب العالم، الذي تنطلق فعالياته غدًا، السبت، ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري.

تأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى مصر، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي ينعقد بمشاركة نحو ٨ آلاف شاب من مختلف دول العالم.

وكان سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أعلن أن الرئيس الفلسطيني، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، سيجمعه لقاء قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش المشاركة في منتدى شباب العالم، للتشاور حول القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وخاصة مؤازرة دولة فلسطين للشقيقة مصر في حربها ضد الإرهاب.

ومنتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وقد انطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

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