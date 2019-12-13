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سياسي

مذكرة برلمانية لـ"الوزراء" بشأن تفعيل منظومة الكارت الذكى للفلاح

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:27 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تقدم محمد الغول، عضو مجلس النواب، بمذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، وذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتى الآن والمبالغ التي تم صرفها.

تضمنت المذكرة التأكيد على أنه إبان مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتى الآن والمبالغ التي تم صرفها في البرلمان، تفاجأ بردود غير منضبطة وصحيحة من ممثلي الحكومة في وزارتي الزراعة والاتصالات، حيث إن الفترة الزمنية التي مرت على بدء المنظومة هي أربع سنوات، والمبالغ التي تم صرفها تتجاوز 300 مليون جنيه والنتيجة لا تمثل 25% من المطلوب إنجازه في ست محافظات مختلفة التوزيع الجغرافي.

وأكد الغول في مذكرته أنه بمعادلة حسابية بسيطة مصر تحتاج إلى ما لا يقل عن 64 عامًا لإنجاز منظومة كارت الفلاح المصري وتطبيقها على عموم محافظات مصر، حيث تبين من عرض الحكومة أثناء مناقشة طلب الإحاطة عن عوائق مثيرة أهمها قاعدة البيانات المنضبطة والحيز العمراني مع وزارة الإسكان، ومشكلة الورثة المشتركين في الحيازة الواحدة وغيرها وهذا إهدار مباشر وصريح للمال والوقت.

وطالب الغول رئيس مجلس الوزراء بمذكرته، تولي كل محافظ في محافظته عمل قاعدة بيانات صحيحة ومدققة عن الحيازات الزراعية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الإسكان والاتصالات والزراعة والعدل والداخلية، وكل الأجهزة المعنية الأخرى في ذات التوقيت وذلك خلال جدول زمني، وعقب انتهاء جميع المحافظات من الحصر الدقيق يتم عمل مراحل التنفيذ لكل ست محافظات بالتتابع ومراعاة التوزيع الجغرافي.

وأضاف أنه يجب أن يكون العمل بالمراجعة فقط على القاعدة التي تم الانتهاء منها من قبل المحافظ وتصدر بها الكروت الذكية الخاصة بالفلاح، وبذلك نتجاوز طول الفترة الزمنية وإنفاق الملايين من الجنيهات دون جدوى حقيقية.

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