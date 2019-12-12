أبو العطا: منتدى الشباب رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي ستنطلق فعالياته من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14- 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُمثل منصة للتواصل بين الشباب والاستماع لأفكارهم وتوجهاتهم وآرائهم، من خلال حوار بناء ونقاش مُثمر، مشيرا إلى أن المنتدى يؤكد حرص الرئيس على تفعيل دور الشباب وتمكينهم للاندماج في الحياة السياسية والحزبية.



وأضاف "أبو العطا"، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي يهتم بالشباب وهذا شيء عظيم، لأنهم وقود الاقتصاد وعماد المستقبل وأمله فضلا على أنهم يمثلون الركيزة الأساسية في تقدم وبناء كل مجتمع، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يهتم ببناء كوادر شابة جديدة، وذلك يتضح جليا بعد حركة التغييرات الأخيرة، والتي شهدت تواجد عدد كبير من نواب المحافظين من الشباب، قائلًا: "هذا شيء يدعو للفخر من قبل الشباب لأنهم حظوا بثقة القيادة السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي ولذلك يجب عليهم بأن يكونوا على قدر المسئولية المُلقاة على عاتقهم".



وتابع: "المنتدى رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، وبفضل الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد حاليا بفضل مجهودات القوات المسلحة والشرطة ورجال الأمن الأوفياء فإن مصر أصبحت مهيأة من جميع النواحي لاستقبال الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المُقبلة، والدولة المصرية تقوم باستغلال مثل هذه المؤتمرات وترويجها بالشكل المناسب والأمثل أمام كل الوفود المشاركة، لأنها تعد فرصة عظيمة للترويج للسياحة المصرية، علاوة على أنها تُعد وسيلة مُهمة لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب وتحقيق ما يتطلعون إليه".



وشدد على أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يهتم بالشباب ويسعى دائما لتمكينهم لأنه وضع على عاتقه التنمية في الوطن من خلال الشباب.