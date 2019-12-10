الداخلية الصومالية: مقتل 5 بينهم إرهابى في هجوم على فندق بمقدشيو

كشفت وزارة الداخلية الصومالية، مساء اليوم الثلاثاء، فى بيان أصدرته قبل قليل، ونقلته وسائل إعلام محلية، أن خمسة أشخاص، من بينهم أحد المهاجمين، قتلوا خلال الهجوم الذى شنه مسلحون إرهابيون على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء اليوم.



وقال ضابط الشرطة أحمد باشانى في تصريحات صحفية: "تأكدنا من مقتل اثنين من حراس الفندق، وإرهابيا وموظفا حكوميا ومدنيا قتلوا في الهجوم".