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سياسي

الوفد: مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تاريخية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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وصفت ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الموارد والاستثمار، ورئيس لجنة الإسكان، مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بالتاريخية، مشيرة إلى أن المُبادرة سيكون لها دورها الإيجابي في تنشيط حركة السوق العقارية المصرية خلال المرحلة القادمة، وتوسع من العملاء بالنسبة للمطورين خاصة أن السوق يعمل حاليًا على نسبة ٥٪ من العملاء.

وقالت "الصبان"، إن المطور مهما بلغت قدرة شركته وملائته المالية لا يمكن أن تبني مشاريع للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة بمقدم بسيط وتقسيط على ٢٠ سنة لأن هذا دور رئيسي للدولة لدعم مشروعات الإسكان المتوسطة وفوق المتوسطة.

ووجهت مساعد رئيس حزب الوفد، التحية والتقدير للبنك المركزي على مبادرته بتخصيص ٥٠ مليار جنيه للتمويل العقاري للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة والتي من المؤكد سيكون لها دورها الكبير في القضاء على أزمات السكن في مصر، لافتة إلي أنه سيكون متاحا لأي مواطن تملك وحدة سكنية بدلا من إيجارها لأن التمويل العقاري سيكون بالتقسيط على ٢٠ سنة وبمقدم ٣٠٪ وفائدة لا تزيد عن ١٠٪.

يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، قد أعلن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري والتي أقرتها الحكومة بالتعاون مع المركزي، والتي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تمويل تستفيد منه أسر الطبقة المتوسطة بإتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقاري حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10% على أن يُتاح للوحدات السكنية حتى مساحة 150 مترا مربعا.

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