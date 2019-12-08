حب الوطن: تفعيل مبادرة البنك المركزي يقضي على أزمة الإسكان

أكد المستشار أسامة عبد الجواد، نائب رئيس ائتلاف حب الوطن، تأييده التام لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وأوضح أن هذه المبادرة ستنشط حركة السوق العقارية خلال العام المقبل بالتزامن مع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها مشروعات منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.



وقال في بيان له أصدره اليوم إن مبادرة البنك المركزي بشأن تخصيص ٥٠ مليار جنيه للتمويل العقاري للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة ستقضي على أزمات السكن في مصر لمدة ٥٠ عاما قادمة، مؤكدا أنه سيكون متاحا لأي مواطن تملك وحدة سكنية بدلا من إيجارها لأن التمويل العقاري سيكون بالتقسيط على ٢٠ سنة وبمقدم ٣٠٪ وفائدة لا تزيد عن ١٠٪ وهذه تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مشروعات الإسكان بمصر.



وطالب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ وتفعيل هذه المبادرة حتى يتم توفير وحدات الإسكان للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة فى ضوء التسهيلات الكبيرة لهذه المبادرة؟.



تجدر الإشارة إلى أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي،أعلن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري والتي أقرتها الحكومة بالتعاون مع المركزي.



وقال عامر إن المبادرة تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تمويل تستفيد منه أسر الطبقة المتوسطة بإتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقاري حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10%.



وأضاف محافظ البنك المركزي أن هذا التمويل سوف يُتاح للوحدات السكنية حتى مساحة 150 مترا مربعا وأوضح أن التمويل العقاري في البنوك المصرية ضئيل جدا، ولذلك فهناك فرصة بهذه المبادرة لزيادة التمويل العقاري، والدولة أقامت مشروعات كبرى وتم إنشاء عدد كبير جدا من الوحدات ولهذا يمكنهم الاستفادة من هذه المبادرة وأشار إلى أن القطاع المصرفي في وضع طيب جدا يتيح له توفير أي تمويل مطلوب للتنمية.