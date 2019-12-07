ممدوح راغب: استاد السلام سيظل بيتًا مفتوحًا لجميع الأندية

أكد العميد ممدوح راغب مدير استاد السلام، أنه وبالرغم من الاتفاق الذي تم بين الإدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي ليكون الملعب هو الاستاد الرئيسي للنادي خلال الفترة المقبلة، إلا أن الاستاد سيظل بيتًا مفتوحًا لكل الأندية المصرية فى جميع البطولات والمنافسات خلال المرحلة المقبلة.



وشدد راغب في تصريحاته أن الاستاد بالملعب ومدرجاته وجميع منشآته الرياضية، هو منشأة وطنية ستظل تخدم كل الأندية في مصر حال طلبهم وكل الجماهير سيظل مرحبا بهم في أي وقت، خاصة وأن استاد السلام أحد أهم الملاعب التي استضافت بطولات كبرى ومباريات مهمة لجميع الأندية والمنتخبات المصرية، وسيظل بيتًا للجميع.



ومن المنتظر أن يشهد الاستاد الليلة مباراة مهمة لنادي الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.