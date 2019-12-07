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اقتصاد

الرئيس الأمريكى يدعو البنك الدولى لوقف إقراض الصين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:58 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك الدولي، اليوم السبت، داعيًا المؤسسة المالية الدولية للتوقف عن إقراض الصين.

وكتب "ترامب" على تويتر: "لماذا يقوم البنك الدولي بإقراض المال للصين؟ هل يمكن أن يكون هذا معقولا؟ لدى الصين الكثير من المال، وإذا لم يكن لديهم، فهم يصنعونه توقفوا عن ذلك!".

وكان "ترامب" من خلال موقفه يعيد التأكيد على موقف طالما تمسكت به إدارته، بما في ذلك ديفيد مالباس الذي كان مسؤولا في وزارة الخزانة الأمريكية قبل انتخابه رئيسا للبنك الدولي.

وكرر وزير الخزانة ستيفن منوتشين موقف ترامب بشأن البنك الدولي في الكونجرس، الذي ابلغ لجنة في مجلس النواب، أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة "اعترضت" على برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية للصين على مدى سنوات.

وعلى الرغم من تبني البنك الدولي للبرنامج الخميس؛ إلا أنه يخطط للعمل على خفض القروض الممنوحة للصين.

وقال مارتن رايزر المدير المكلف شؤون الصين في البنك الدولي، إن هذا البرنامج "يعكس تطور علاقتنا مع الصين"، مضيفا: "ارتباطنا سيكون بشكل متزايد انتقائيا".

لكن لا يبدو أن هذا الخفض يكفي واشنطن التي تصر على أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم قادرة على تمويل نفسها، دون الاعتماد على قروض دولية الهدف منها تأمين موارد مالية للبلدان الفقيرة.

ويأتي هذا الموقف العلني لترامب وسط المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا بينهما، والتي تحاول الولايات المتحدة من خلالها الضغط على الصين لتقديم تنازلات بشأن حماية الأعمال التجارية الأمريكية وخفض فائضها التجارية.

وتدور حالة من الضبابية بشأن موعد التوصل إلى اتفاق جزئي محتمل، أشار ترامب في أكتوبر إلى أنه وشيك.

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