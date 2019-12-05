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عالم

مطار بريطانى جديد يعلن تسيير رحلات لشرم الشيخ فى 2020

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:27 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "ديلي إيكو" البريطاني، أن السياح البريطانيين ينتظرون العودة لشرم الشيخ مرة أخرى، ومن المقرر أن تستأنف رحلات الطيران المتجهة إلى شرم الشيخ من مطار بورنموث بداية من يوم 7 نوفمبر المقبل.

وتابع: أن الرحلات الجديدة لشرم الشيخ ستكون برعاية عملاق السفر البريطاني "توي"، وستكون رحلة واحدة أسبوعيًا وهي يوم السبت.

وكانت وزارة النقل البريطانية، قد أعلنت أنها أنهت الحظر بسبب التحسينات في الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر بشأن أمن الطيران.

وأعلنت TUI أيضًا عن رحلات إضافية إلى تينيريفي من بورنموث، والتي تعمل أيضًا اعتبارًا من 7 نوفمبر 2020.

الرحلة الإضافية معروضة الآن للبيع، مما يوفر مزيدًا من المرونة واختيار أيام العطل سواء الـ7 أو 10 أو 11.

وقالت مديرة تخطيط الطيران في الشركة، كارين سويتزر: "في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت TUI عن برنامج عطلة الشتاء 2020 والصيف 2021 الذي توسع منذ ذلك الحين مع المزيد من الوجهات ورحلات الطيران الإضافية".

وقال ستيفن جيل، العضو المنتدب لمطار بورنموث: "هذه أخبار مثيرة لقضاء العطلات الباحثين عن الدفء في فصل الشتاء في عام 2020، مع كل وسائل الراحة أثناء السفر التي تأتي من الطيران محليًا".

وتابع "أن إعادة تقديم العطلات إلى شرم الشيخ، المنتجع الساحلي المصري بين صحراء شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر، تعد أخبارًا مثيرة أيضًا".

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