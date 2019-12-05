الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قوة "برخان" الفرنسية في الساحل الأفريقي.. بين مخاوف الاستمرار ومخاطر الانسحاب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
جاءت حادثة مصرع 13 جنديا فرنسيا في مالي إثر اصطدام مروحيتين الأسبوع الماضي، لتثير جدلا على الساحة الفرنسية حول مدى جدوى التواجد الفرنسي في الساحل الأفريقي وقدرته على الحد من التنظيمات الإرهابية، لاسيما أنها تعد أكبر خسارة للجيش الفرنسي منذ بدء نشر قواته في المنطقة منذ 2013.

وقد لقي 13 جنديا فرنسيا مصرعهم في مالي الأسبوع الماضي جراء تصادم مروحيتين عسكريتين فرنسيتين، وأعلن تنظيم "داعش" في منطقة الساحل والصحراء مسئوليته عن الحادث رغم نفي ذلك من قبل السلطات العسكرية الفرنسية، ولم تكشف اللجنة المُكلفة بالتحقيق في الحادث، عن نتائج ما توصلت إليه حتى الآن.

وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتكريم الـ 13 جنديا بداية الأسبوع الجاري، في ساحة "الأنفاليد العسكرية" بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيدا بتضحياتهم من أجل فرنسا وشعوب منطقة الساحل.

وحضر التكريم الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، والرئيسان الفرنسيان السابقان نيكولا ساركوزي وفرنسوا أولاند،بمشاركة نحو 2500 شخص بينهم عائلات الجنود الضحايا والعديد من المسؤولين السياسيين.

ودعا ماكرون القادة الأفارقة أمس، خلال قمة شمال حلف الأطلسي "ناتو" المنعقدة في لندن، للقدوم إلى مدينة "بو" في غرب فرنسا في 16 ديسمبر الجاري، لتوضيح موقفهم إزاء العملية العسكرية في منطقة الساحل.

وكان ماكرون قد أكد الأسبوع الماضي، أنه سوف يعيد النظر بالاستراتيجية المتبعة لمحاربة الإرهاب في دول الساحل، داعيًا الأوربيين إلى الانخراط إلى جانب الفرنسيين.

من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن الحرب في مالي "ستكون طويلة زمنيًا" مشيرة إلى أنه جاري دراسة كافة الخيارات "من أجل توفير أكبر فعالية لعمليات محاربة الإرهاب في منطقة الساحل"، وموضحة أن "الوضع الأمني يتدهور، لكن قوة برخان التي تواكب القوات الأفريقية تحقق نجاحات".

وعبر الشارع الفرنسي عن تأثره وحزنه إزاء هذه الخسارة الكبيرة التي لحقت بالجنود الفرنسيين، واصطف مئات المواطنين على الجسر المفضي إلى "ساحة الأنفاليد"، لإلقاء تحية الوداع على الجنود الضحايا.

وفرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تنشر قوات عسكرية في مالي خاصة والساحل الإفريقي منذ عام 2013، بعد أن أمر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند، بالتدخل العسكري في مالي، لمنع المتطرفين من النزول من المناطق الشمالية، واحتلال العاصمة باماكو. وكانت العملية وقتها تحمل اسم "سرفال"، ثم تحولت بعدها إلى "قوة برخان الفرنسية"، التي تضم 4500 عنصر في منطقة الساحل والصحراء الكبرى بهدف محاربة المجموعات الإرهابية المسلحة المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وتتواجد بعض القوى الأوروبية والأميركية في هذه المنطقة ولكنها تقدم دعما لوجستيا فقط، وهو ما يجعل قوة "برخان" الفرنسية الوحيدة التي تدخل في معارك عسكرية إلى جانب قوات مالي.

ورغم أن التدخل الفرنسي في مالي لايزال يحظى بدعم شريحة واسعة من الطبقة السياسية والشارع الفرنسي، غير أن الخسائر التي تتكبدها القوات الفرنسية يوما تلو الآخر جعلت بعض الأصوات تتعالى مطالبةً بتراجع فرنسا وانسحابها تفاديا لتكبد مزيد من الخسائر في الأرواح والأموال.

فبعد ست سنوات من التواجد العسكري وسقوط 41 قتيلًا من الجانب الفرنسي، لا تزال أعمال العنف مستمرة في شمال مالي بل أنها وصلت إلى وسط البلاد ودولتي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، هذا بالإضافة إلى الميزانية الضخمة التي تتحملها فرنسا لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل.

في ضوء ذلك يرى فريق من المراقبين أن فرنسا تكبدت خسائر ضخمة من مشاركتها في العمليات العسكرية في منطقة الساحل، فمقتل الجنود الفرنسيين تعد أكبر خسارة عسكرية منذ مقتل 58 من الجنود الفرنسيين العاملين وقتها في لبنان عام 1983.

وبالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي ألحقتها المجموعات الإرهابية، "القاعدة" و"داعش" بالقوات المالية والأفريقية في الأشهر الأخيرة، فإنه يصعب القول أن قوة برخان الفرنسية حققت نجاحات مثلما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية.

لذلك تشعر باريس أنها "وحيدة" في حربها على الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل، على حد قول الرئيس ماكرون، لذلك فهي تطالب بتدخل القوات الأوروبية إلى جانبها من خلال الدفع بتشكيل «قوة كوماندوز أوروبية»، وتسعى فرنسا إلى أن تكون هذه القوة فاعلة العام المقبل..

وقد بدأت فرنسا التحرك للحصول على دعم إقليمي يتمثل في قوات تشادية وذلك للقيام بعمليات على الأرض في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ومن المعروف أن القوات التشادية أكثر شراسة وتدريبًا من قوات هذه الدول، وسبق أن أثبت التشاديون نجاحات كبيرة خلال المواجهات مع "القاعدة" في شمال مالي عام 2013.

ويرى المراقبون أنه مع الإقرار بضخامة الخسائر الفرنسية غير أن التواجد الفرنسي هو الذي يحد من انتشار التنظيمات الإرهابية في المنطقة، لذلك فإنه في حالة عدم تقديم الدعم للقوات الفرنسية وانسحابها من المنطقة فإن ذلك سيكون له تداعيات كارثية على غرب أفريقيا حيث أنه سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني على نحو قد يؤثر سلبا على أمن المنطقة بأكملها ويمتد إلى أوروبا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

منذ حوالي 9 ساعات

مصر وفرنسا تتفقان على عدم مشروعية مذكرتى التفاهم بين السراج وأردوغان

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل الحالة الصحية لـ تركى آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

المحكمة الرياضية تؤيد حرمان مصر من المنافسة برفع الأثقال في طوكيو 2020

الصور

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

مباراة فوز الزمالك على الشرقية بالثلاثة في كأس مصر

image description

9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

image description

زيارة فتيات المعهد الأزهري للمركز الاستكشافي للعلوم بأسوان

image description

رصد مشكلات العملية التعليمية بمدارس حي ثان المنتزه

الأكثر قراءة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

القبض على المتسبب في اختناق طالبات مدرسة بالدقهلية

كواليس تصالح صلاح دياب والجمال مع الدولة

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

ads

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستوب»

الصحة

تطوير تقنية طبية من العسل تحمي من البكتيريا

أمريكا: توفير عقاقير الوقاية من الإيدز لغير الخاضعين للتأمين الصحي

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة ببعض أنواع السرطان

الفرق بين الأنفلونزا ونزلات البرد.. طبيب يوضح

الرئيس نيوز

ميلانيا ترامب تنتقد ذكر اسم نجلها في "تحقيقات العزل"

«أرامكو» تعلن سعر السهم اليوم.. وتوقعات: 32 ريالا

نشاط الرئيس السيسى والشأن المحلى يتصدران صحف القاهرة

أمريكا تعين سفيرا بالسودان لأول مرة منذ 23 عاما

منوعات

"احتيال فريد من نوعه".. أنشأ حدودا وهمية ووعد مهاجرين بتهريبهم

اليابان تصدر قانونًا بساعات عمل مرنة في المدارس العامة

إقامة سباقات الماراثون والمشي في الأيام الأخيرة من أولمبياد طوكيو

خريطة جديدة تكشف جميع أسماء العائلات فى دول العالم

كشكول

أسوان الأزهرية تنظم رحلة خاصة للمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولجيا

أزهريون على المنهج ينظمون "دورة الإصابات الرياضية" بأصول الزقازيق

ألسن عين شمس: الأفكار الابتكارية هي الركيزة الأساسية لتكوين مستقبل الطالب

بالصور.. عرض فيلم "الجوكر" ضمن فعاليات سينما جامعة سوهاج

إسلام سياسي

داعش يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في قلب لندن

هجرة أنصار الدواعش من التليجرام لمنصات إعلامية جديدة

خبير أمني يكشف أسرار استهداف داعش لشمال العراق

ياسر برهامي يدعم حملة "عاشروهن بالمعروف'

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

صدور أشعار بيرم التونسى فى سيرة الظاهر لـ سيد عنبة

عرض فيلم "The King speech" بمركز الفنون بالإسكندرية

صدور "قافلة الإعدام: مذكّرات سجين فى طهران" فى نسخته العربية

"الشخصية السكندرية المقومات والسمات" بالحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك