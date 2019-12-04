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فن

تفاصيل ندوة هند صبرى وجلشيفته فراهانى فى مراكش

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:53 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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حضر عدد كبير من الجمهور، محاور نقاش النجمة التونسية هند صبري والنجمة الإيرانية جلشيفته فراهاني، حيث تمت المقارنة بين مسيرة كل منهما، حيث بدأت كل منهما وعمرها ١٤ عاما وحصلوا على جوائز أفضل ممثلة، هند في قرطاج، وجلشيفته في إيران، وتركت كل منهما بلادها في سن صغير هند باختيارها للسينما المصرية وجلشيفته لأسباب سياسية وهاجرت لأمريكا.

وكان هناك محور آخر للنقاش حول الفارق بين السينما المصرية والإيرانية، وعرضت أجزاء من أفلام هند مع داوود عبد السيد ويسري نصر الله وصمت القصور وآخر أفلامها نورا تحلم وعرضوا لجلشيفته مشاهد من أفلامها مع ريدلي سكوت وجيم جارموش ومشاهد من أعمالهم الكوميدية.

وكان المهرجان قد احتفى منذ عدة أيام بالنجمة هند صبري ونجاحات فيلمها التونسي نورا تحلم بعرضه عرضا خاصا وإقامة فعالية احتفالية ضمن فعاليات المهرجان وحضرها من أسرة الفيلم أحد ممثليه حكيم.

الجدير بالذكر أن هذا العام يعتبر من الأعوام المميزة في مسيرة هند صبري التي توجت فيها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجانات الجونة وأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها التونسي نورا تحلم وحقق فيلمها المصري الفيل الأزرق ٢ إيرادات قياسية تجاوزت حاجز الـ١٠٠ مليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية وحقق فيلمها الممر أيضا إيرادات قياسية إضافة لإعجاب الجمهور العربي كله بالعمل.

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