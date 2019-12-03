مقتل 20 مسلحًا في بوركينا فاسو

أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو مقتل 20 مسلحًّا على الأقل بعدما شن مسلحون هجمات متزامنة خلال الليل على مواقع عسكرية.



وقال مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بوركينا فاسو، في بيان الثلاثاء، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن 20 مسلحًا آخرين أصيبوا وتمت مصادرة العشرات من الدراجات النارية وغيرها من المواد بعد شن هجمات في الساعات الأولى اليوم على كتيبة عسكرية في مدينة تويني بمقاطعة سورو شمال غربي البلاد، وهجوم آخر في بلدة بانه بمحافظة لوروم الشمالية.



أضاف بيان الجيش في بوركينا فاسو أن 3 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرون في هذه الأحداث.



يشار إلى أن الهجمات الإرهابية ازدادت في بوركينا فاسو خلال العام الجاري، ما تسبب في تهجير حوالي 500 ألف شخص، حسبما ذكرت الشبكة الأمريكية.