ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار.



وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن عيار 18 سجل 564 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 658 جنيهًا للجرام.



وتابع عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن عيار 24 سجل 752 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5264 جنيهًا.