مصطفى خاطر يبدأ تصوير "وصل أمانة" لدراما رمضان

بدأ الفنان مصطفى خاطر، تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث مسلسل "وصل أمانة" الذي يخوض بطولته بمشاركة صديقه علي ربيع، ويخوضان به السباق الرمضاني المقبل.



ويصور "خاطر" المسلسل بالتزامن مع تصوير "أشباح أوروبا" ولم يتبقى له سوى يوم واحد للانتهاء من كافة مشاهده، ومن المقرر أن يسافر خلال الفترة المقبلة إلى بلغاريا لاستكمال تصوير الفيلم هناك، على أن يكثف ساعات التصوير ليعود لاستئناف تصوير مسلسله الرمضاني.



ويشارك مصطفى خاطر أيضًا في فيلم "الصندوق الأسود" مع الفنانة منى زكي، والمقرر بدأ تصويره خلال نهاية شهر ديسمبر الجاري أو مطلع العام الجديد على أقصى تقدير، ليعيش "خاطر" بذلك حالة من النشاط الفني لمشاركته في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني.