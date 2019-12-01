الأحد 01 ديسمبر 2019 الموافق 04 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: توقعات إيجابية للمؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصرى

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أشاد في تقريره السنوي بما سجلته مصر من تحسن في أداء اقتصادها الكلي، مرجعًا ذلك لوصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياته في 11 عامًا في العام المالي 2018-2019، بالإضافة إلى تباطؤ معدل التضخم وتراجع مستويات البطالة بفضل التطبيق السليم للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وأضافت الوزارة، وفقًا لسلسلة انفوجرافات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أبقت على تصنيف مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لما حققته من إصلاحات اقتصادية ومالية في الآونة الأخيرة، وكذلك تحسن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

وفي سياق متصل، نقلت وزارة التخطيط، عن السفير محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قوله بإن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت من البيئات المشجعة والثرية على المستوى العالمي، إذ يجتذب مناخ الاستثمار في مصر الاستثمارات العربية والأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

فقدان 6 شباب ليبيين أبصارهم لتناولهم خمور مغشوشة

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار أمام تجمع سكنى بالتجمع الخامس

منذ حوالي 18 ساعة

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل السجل الجنائي للهارب محمد علي

الصور

image description

بالصور.. المؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحى

image description

إزالة 43 عقارا في منطقة الرزاز ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3

image description

محافظ سوهاج الجديد يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله (صور)

image description

صور.. بدء الجمعية العمومية للنادي المصري في بورسعيد

image description

مباراة هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي في رادس

الأكثر قراءة

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

حريق هائل أمام كومباوند سكنى فى التجمع الخامس

"صراع الخونة".. لماذا اشتبك الأجيران أيمن نور ومعتز مطر داخل قناة "الشرق"؟

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

أيام زمان

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

«كان يخاف رشدى أباظة».. اعترافات ماجدة عن يوسف شاهين

الرجال فى حياة تحية كاريوكا: «تزوجت أحدهم للمصلحة.. وعطفت على حليم لأنه يتيم»

«مين مايحبش إسرائيل».. أنيس منصور يتحدث عن علاقة المصريين بـ تل أبيب

ads

نجم الساعة

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

الصحة

مخاطر التنفس من الفم أثناء النوم

أطعمة ضرورية للسيدة الحامل

التوتر النفسي يهدد الصحة

دراسة تكشف أثر المشروبات الغازية على صحة المرأة

الرئيس نيوز

موسى: هناك خطة من أجهزة مخابرات دولية لضرب استقرار مصر

الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطرة

"داعش" يتبنى حادث الطعن في لندن

وزير النقل يعلن خفض الرسوم بالموانئ المصرية

منوعات

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

أغلى سمكة في العالم تباع بالإمارات (فيديو)

فى ذكرى وفاتها.. قصة الحب السرية بين سامية جمال وفريد الأطرش

6 خطوات لاختيار ملابس مناسبة للحفلات

كشكول

غدًا.. بدء تسكين طالبات الأزهر الجدد بالمدن الجامعية

تعليم البحر الأحمر: لم نتسلم "تابلت" أولى ثانوي حتى الآن

بعد كسر ذراع نجله في المدرسة.. ولي أمر يستغيث برئيس الجمهورية

انطلاق مسابقة "باللغة العربية الفصحي" في إدارة القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

باحث: قطر وراء انتشار الإرهاب في أفريقيا

بعد هجوم السلفية على الصوفى"إبراهيم أبوحسين" ..الصوفية تطلق هشتاج "الهبد السلفى التكفيرى"

منشد تونسى: أحارب الإرهاب وأنشر الوسطية بـ«الإنشاد»- حوار

رسمياً...الجيش الصومالى يعلن ضم تنظيم صوفى مسلح لصفوفه

مقالات الرأي
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
د.أحمد الخميسى
نوم العوافى فى الشأن الثقافى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسونة النواوى.. الإمام الشجاع
مؤمن المحمدي
وباء تنجانيقا
المزيد

الثقافة

صالون تغريد فياض يناقش "أزمة الهوية والشباب" بمكتبة الزاوية الحمراء

اليوم.. افتتاح معرضين للفن التشكيلى فى جاليري بيكاسو بالزمالك

اليوم.. "عاشق الروح برؤية الشارونى" على المسرح الكبير

150 عمل فنى لأكثر من 70 فنانًا فى معرض "كاريكاتير"

صفحتنا ع الفيس بوك