"التعليم" تحيل جميع العاملين بمدرسة ببني سويف للتحقيق

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إنه أثناء زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم، توجه لتفقد مدرسة الرحبة الإعدادية ببني سويف، واكتشف غياب الطلبة والمدرسين بنسبة 97%.



وأضاف عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مدير المدرسة أكد أن الطلبة والمدرسين دائمي الغياب، فأصدر قرارا بوقف كافة العاملين بالمدرسة عن العمل وإحالتهم للتحقيق.



وأوضح أن المدرسة أنشأت منذ 30 عاما لعلاج التسرب من التعليم ومجهزة بأحدث الأجهزة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض المشكلة على وزير التربية والتعليم.



ولفت إلى أن الوزارة تلقت أكثر من تقرير وشكوى تؤكد تغيب كامل للطلبة والمدرسين عن المدرسة من الأهالي، وأثناء زيارته اليوم لمحافظة بني سويف تم التأكد من صحة تلك التقارير.