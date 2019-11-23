هدية من رئيس الوزراء الألباني لولي العهد السعودي

أهدى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كتابه الفني "Work"، الذي يتضمن مجموعة من أعماله الفنية، أثناء حضوره مسابقات الـ"فورمولا إي" في المملكة.



وغرد رئيس الوزراء الألباني، قائلا: "في الرياض مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التقدم المحرز في بعض الاستثمارات المهمة في السياحة والبنية التحتية والثقافة".



وعرف عن رئيس الوزراء الألباني حبه للفن والرسم، بالرغم من انشغاله بعمله السياسي، إذ لا تنفصل حياته الفنية عن السياسية، حيث اعتاد أثناء المكالمات الهاتفية، والاجتماعات، عمل رسومات وألوان مائية على نسخ من جداول أعماله، والمسودات، والقصاصات.



ويحتوي الكتاب الذي نشر مؤخرا على رسومات ومنحوتات من السيراميك، كما يتألف من أكثر من 700 من رسومات "راما"، إلى جانب مقالات عن أعماله، وحوار أجري معه.



من جانبه، غرد وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله آل سعود، معلقا على الإهداء: "في الدرعية التاريخية، رئيس الوزراء الألباني والفنان إيدي راما يهدي قائد نهضتنا الثقافية كتابه Work الذي يضم مجموعة من أعماله".