دبلوماسي سابق: القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لها تاريخ طويل في استضافة أبناء إفريقيا، وهناك الآلاف ممن يدرسون في جامعة الأزهر، وغيرها من الجامعات المصرية.



وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من يتابع الاستثمار في إفريقيا يجد أن مصر لديها استثمارات بالمليارت في دول القارة الإفريقية، إلا أن الأمر يحتاج إلى تعزيز فرص الاستثمار بشكل أكبر، وإفريقيا عليها أن تعد نفسها للاستثمار الاوروبي وغيره من الدول الغربية.



وأشار بيومي، إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية القطاع الخاص أمر مهم، مؤكدا أهمية التوسع في دعم القطاع الخاص، فهو طرف وشريك أساسي في عملية التنمية.