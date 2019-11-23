السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

"فتنة الشيعة" و"اعتناق فكر داعش" أبرز محاكمات اليوم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:58 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
تشهد اليوم السبت، محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها نظر النقض طعن 3 متهمين بقضية فتنة الشيعة ومحاكمة 7 متهمين باعتناق فكر داعش.

محاكمة متهمين بخلية الوراق

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار رأفت زكي محاكمة متهمين اثنين بالقضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، والمعروفة بقضية الوراق.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، أسسا مع ثالث متوفٍ في 25 يناير 2015، بدائرة قسم شرطة الوراق، جماعة إرهابية من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.


النقض تنظر طعن 3 متهمين بقضية فتنة الشيعة

تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان بطران، الطعن المقدم من ثلاثة متهمين في القضية، والمعروفة بفتنة الشيعة على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة عمرو يحيى أبو سريع، وسليمان طه سليمان، وصابر إبراهيم السايس، بالسجن المشدد لمدة 14 عامًا، في إعادة إجراءات محاكمتهم لاتهامهم بقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا في 23 يونيو عام 2013.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تُهَم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا.
وذلك حين توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصيًّا وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا حتى الموت، ثم قاموا بالتمثيل بالجثث.


محاكمة 7 متهمين باعتناق فكر داعش

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش في الجيزة.
كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

منذ حوالي 12 ساعة

منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

منذ حوالي 23 ساعة

موسكو: ليس لدينا معلومات موثوقة حول تصفية البغدادي

منذ حوالي 14 ساعة

"ده اللي كان نفسي فيه".. حلا شيحة ترقص في حفل عمرو دياب

الصور

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

حفل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا يضىء سماء القاهرة

image description

الجماهير تملأ مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام كوت ديفوار

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوي جديد في البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

"معتدل نهاراً بارد ليلاً".. الأرصاد تعلن طقس السبت

تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري «طيبة -1» لمدة 24 ساعة لأسباب فنية

"سعر جاكيت ولي العهد" يحدث ضجة في السعودية

مصر تحقق 4 جوائز في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

منوعات

فندق بريطاني يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

"زيدان" يحسم مصير "بيل" مع ريال مدريد

السجائر الإلكترونية تصيب بمرض "رئة الفشار"

1500 قصر ريفي معروض للبيع في فرنسا

كشكول

"عبدالغفار" يعقد لقاءًا مفتوحًا مع الطلاب المبعوثين بالجامعات البريطانية

10 معلومات عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (صور)

بالصور.. "السيسي" يتفقد معرض الفصول التعليمية الذكية

انتحار طالب جامعي لمروره بأزمة نفسية في قنا

إسلام سياسي

بعد فضح تاريخهم المزيف.. تركيا تهاجم مسلسل "ممالك النار"

تحركات إخوانية تثير القلق في الحكومة الألمانية

كاتب سوري: الإخوان وإيران أهداف موحدة تحت كيان مختلفة

الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على امرأة مسلمة بأستراليا:عنصرية بغيضة تجاه الإسلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

اليوم.. الفنان الأردنى عزيز مرقة يحيى حفلًا بمكتبة الإسكندرية

حفل "الماندولين" ببيت العود بالهراوى.. الليلة

الفارابى تطرح النسخة العربية لرواية "والفولاذ سقيناه"

الليلة.. عرض "رزق السينما" بمسرح الهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك