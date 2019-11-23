"فتنة الشيعة" و"اعتناق فكر داعش" أبرز محاكمات اليوم

تشهد اليوم السبت، محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها نظر النقض طعن 3 متهمين بقضية فتنة الشيعة ومحاكمة 7 متهمين باعتناق فكر داعش.



محاكمة متهمين بخلية الوراق



تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار رأفت زكي محاكمة متهمين اثنين بالقضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، والمعروفة بقضية الوراق.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، أسسا مع ثالث متوفٍ في 25 يناير 2015، بدائرة قسم شرطة الوراق، جماعة إرهابية من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.





النقض تنظر طعن 3 متهمين بقضية فتنة الشيعة



تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان بطران، الطعن المقدم من ثلاثة متهمين في القضية، والمعروفة بفتنة الشيعة على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة عمرو يحيى أبو سريع، وسليمان طه سليمان، وصابر إبراهيم السايس، بالسجن المشدد لمدة 14 عامًا، في إعادة إجراءات محاكمتهم لاتهامهم بقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا في 23 يونيو عام 2013.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تُهَم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا.

وذلك حين توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصيًّا وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا حتى الموت، ثم قاموا بالتمثيل بالجثث.





محاكمة 7 متهمين باعتناق فكر داعش



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش في الجيزة.

كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.