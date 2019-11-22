احتجاز 3 مشتبه بهم في فضيحة إيبيزا النمساوية

قالت هيئة الإدعاء بالعاصمة النمساوية فيينا، اليوم الجمعة، إن ثلاثة من المشتبه بهم في مقطع الفيديو الذي أسقط الزعيم اليميني المتطرف هاينتس-كريستيان شتراخه، وضعوا قيد الاحتجاز في فيينا اليوم الجمعة.



وتكشف اللقطات السرية التي نُشرت في شهر مايو شتراخة في جزيرة إيبيزا الإسبانية؛ حيث التقى بامرأة تظاهرت بأنها متبرعة سياسية روسية ثرية، تعرض عليه إبرام صفقات تتعلق بالبنية التحتية والإعلام.



ووافقت قاضية على حبس رجلين وامرأة لأنها رأت أنه من المحتمل أن يهربوا أو يتواطؤا أو يرتكبوا جرائم أخرى.



وبينما لم يقدم الادعاء معلومات إضافية عن المشتبه بهم، ذكرت وسائل الإعلام النمساوية أنه تم احتجازهم بسبب دورهم المحتمل في نصب فخ مقطع الفيديو.

وأدت ما تسمى بفضيحة إيبيزا إلى انهيار الائتلاف بين حزب المستشار المستقيل زباستيان كورتس (الشعب المحافظ)، وحزب الحرية الذي ينتمي إليه شتراخه، نائب المستشار.

ويتفاوض كورتس حاليًا مع حزب الخضر لتشكيل حكومة جديدة.