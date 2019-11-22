نائب رئيس البنك الدولى: مهام كبيرة تنتظر غادة والى فى منصبها الجديد

أعرب الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي عن سعادته بفوز الوزيرة غادة والى لتوليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.



وأضاف محى الدين فى تصريحات له، أن هناك مهمة كبيرة تنتظر غادة والي وهي أهل لها بما عرف عنها من كفاءة ودأب وخبرة متميزة وأعمال تشهد لها في مصر، كما كانت لها نشاطات ملموسة في التعاون العربي والإفريقي في مجالات عملها، قائلا: مرحبًا بالسيدة المحترمة غادة والي إضافة متميزة لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود المؤسسات والمنظمات الدولية وسعيًا لخدمة الناس في كافة بقاع الأرض وأطيب التمنيات لها بالتوفيق والنجاح.