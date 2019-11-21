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مصر

غادة والي.. الهانم في الأمم المتحدة (بروفايل)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:47 م
غادة والي
غادة والي
ولاء جمال
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"المرأة الحديدية" لقب تمتعت به غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي طوال عملها داخل ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، نظرا لنشاطها وعملها الدؤوب، وإنجازاتها في مختلف الملفات التي أُسندت إليها، وقدرتها على القيام بأعباء الوزارة ذات الصلة بمحدودي الدخل والفقراء، منذ كلفها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء عام 2014، بتولي حقيبة التضامن، في أول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن كانت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأثبتت والي نجاحها في إدارة شئون الوزارة، بدءًا من هيكلة أجهزة الوزارة من الداخل وزيادة عدد ساعات العمل لرؤساء القطاعات منذ الصباح الباكر وحتى المساء.

ودأبت والي على متابعة أهم الملفات وعلى رأسها: أطفال الشوارع "أطفال بلا مأوي"، والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، وإتاحة قروض مستورة لمساعدة السيدات لإنشاء مشروعات صغيرة.

كما انتهت من قانون الإعاقة واللائحة التنفيذية له، والذي ضمن حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت على قانون تعديلات الضمان تمهيدًا لدمج مستحقي معاشات تكافل وكرامة مع الضمان ليكونوا تحت مظلة حماية اجتماعية واحدة.

وعملت الوزيرة على محاربة أشكال الفقر وتقديم دعم المواطن البسيط والفئات المهمشة متمثلةً في مشروعات "تكافل وكرامة" وتركيزها على دور الأيتام ومحاربة الفساد بها واجتماعاتها مع رئاسة مجلس الوزراء والمالية لبحث مشكلة أصحاب المعاشات. كما سعت إلى توفير معاشات ضمانية واستثنائية للأسر شديدة الفقر وذوي الإعاقة.

لم تبخل "والي" من وقتها ومجهودها في سبيل العمل، حتى وإن كان على حساب حياتها الشخصية، فتبدأ عملها في الصباح الباكر وتتجول داخل المحافظات المختلفة ما بين مؤتمرات وجولات ميدانية وأخرى مفاجئة للمديريات والجمعيات التابعة للوزارة، حتي صدر قرار توليها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في ڤيينا.

حصلت على ماجستير في الآداب والإنسانيات من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، 1990، كما حصلت على ليسانس كلية اللغات والآداب من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية 1987، وعملت هناك بالتدريس.

شغلت عددًا من المناصب، منها مساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة عام 2004، كما عملت مديرة لبرنامج هيئة كير الدولية في مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004، كما شغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية، كما أنها عضو مجلس جمعية إنجاز غير الأهلية.

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