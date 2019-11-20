كلمة شريف عرفة بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

عبر المخرج شريف عرفة، عن سعادته الكبيرة بتكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41، والمهداة لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقال شريف عرفة خلال كلمته في التكريم: "لازم أشكر ربنا على الناس والظروف التي حدثت لي في حياتي كلها بداية من البيت الذي تربيت فيه أمي رحمها الله، وشقيقي عمرو ووالدي المخرج الكبير سعد عرفة، أستاذي الكبير، الذي عملني في سن صغيرة ما هو الإخراج، والالتزام".



وأضاف: "تعلمت الكثير من مخرجين كبار مثل حسن الإمام، ونيازي مصطفى، عاطف سالم، ومن الجيل الجديد فاضل صالح، ومحمد خان، وأساتذتي في معهد السينما وأهمهم الفنان الراحل محمود مرسي، وزميلي وأخويا ماهر عواد الذي ترك وظيفة مريحة في الخليج وقدمنا مع بعض أفلام تعبر عن أحلامنا بطريقة مختلفة واتهاجمنا ولم تنجح الأفلام جماهيريا".



وتابع: "من وسط الضلمة ظهر لي نور اسمه وحيد حامد، المؤلف الكبير شجعنا وساندنا وعملنا أفلام هي الأهم في حياتي وهي السبب في وقوفي أمامكم الآن، ولن أستطيع أن أنسى وأشكر فنانا هو جزء مني ومن تاريخ الفن في مصر والشرق الأوسط كله، آمن بي وتعامل معي بكل ود وحب وفهم، واتعلمت منه كتير جدا هو الأستاذ العظيم عادل إمام".



واستطرد: "أشكر الفنانين الكبار العمالقة حسين فهمي، يسرا، ويحيى الفخراني، والراحلة سناء جميل، ومن الجيل الجديد اللي ابتدى معايا سواء كانوا نجوما أو مساعدي مخرج وأصبحوا مخرجين كبارا، لأنهم مثلما استفادوا من خبرتي أعطوني دما جديدا طورت به نفسي".



كما وجه رسالة شكر خاصة لزوجته قائلًا: "ست عظيمة وهي اللي ساندتني ودفعتني للأمام بالحب والعقل وغيرت كتير في حياتي، وبناتي وابني، وهم أغلى حاجة عندي وكل ما يهمني أن أترك لهم تاريخا مشرفا، وأتمنى إن لو في آخر يوم في عمري أن أكون في البلاتوه وتعيش أعمالي جيل ورا جيل".



