تحرك برلمانى حول منشأت "التضامن" المهملة بالسويس

تقدمت نانسى نصير عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، بسبب وجود عدد كبير من المنشآت على مساحات شاسعة خاصة بالوزارة تحتوى على ورش وماكينات طباعة في السويس.



وأضافت خلال تصريحات صحفية أنه كان يتم استخدام هذة المنشات فى السنوات الماضية للتدريب والتشغيل والخدمات المجتمعية، لكن أصبحت مهجورة ومهملة مثل التأهيل المهني وجمعية حماية الطفل.



واضحت عضو مجلس النواب انه لايمكن اغفال دور الدولة والوزارة، أونقلل من حجم الإنجاز في ملف توفير معاشات تكافل وكرامة وحياه كريمة وغيرها من المساعدات، لكن يجب أيضًا البحث حول استبدال هذه المساعدات بتفعيل أنشطة هذه المنشأت بإتاحة فرص التدريب والتثقيف والتوعية وتوفير حياة كريمة بالعمل.