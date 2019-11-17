لجان "الأتوبيس الطائر" تتابع انتظام العمل بمدارس المحلة

شكلت مديرية تعليم الغربية، برئاسة ناصر حسن، لجان الأتوبيس الطائر، للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية العشر ومدى تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، ووضع الجداول وتوزيع المناهج، ومتابعة العجز والزيادة والوقوف على أي سلبيات أو مخالفات فنية، فقد تم تشكيل لجان متابعة الأتوبيس الطائر برئاسة وكيل المديرية وعضوية كل من مدير عام التعليم الفنى، ومدير عام التعليم العام، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة الأمن بالمديرية، ومسئول الأزمات والكوارث بالمديرية، ومنسق أنشطة بالتعليم الفنى.



وفي شرق المحلة، تمت متابعة مدرسة الشهيد مالك مهران الثانوية، وتبين انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وتم ملاحظة عدد من السلبيات التي تم تلافيها اثناء الزيارة، وتم التوجه بالشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول فى إدارة العملية التعليمية، كما تم التنبيه على إدارة المدرسة بضرورة التواصل مع إدارة الأمن والسلامة بالإدارة التعليمية لإزالة السلبيات الخاصة بالأمن والسلامة.



وفي مدرسة الشهيد أمير طارق الفل الابتدائية تبين أن العملية التعليمية داخل الفصول منتظمة والأنشطة موجودة ومفعلة، وتلاحظ انه لا يوجد عوامل أمن وسلامة (طفايات حريق – حنفيات خط المياه للحريق – خزانات مياه خاصة بالحريق)، وتم التنبيه على إدارة المدرسة بضرورة التواصل مع الإدارة التعليمية "إدارة الأمن والسلامة" لإزالة السلبيات الخاصة بالأمن والسلامة.



ثم انطلق الاتوبيس الطائر لإدارة غرب المحلة، حيث تمت متابعة مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية التجارية، وتلاحظ وجود سلبيات داخل المدرسة، وتم إلغاء تكليف المدير الحالى وعودته إلى وظيفته الأصلية السابقة قانونا وتكليف مدير آخر من قبل الإدارة التعليمية، كما تم تحويل المدرسة للشئون القانونية بمعرفة الإدارة لمحاسبة المسئولين عن المخالفات على أن يتم إرسال تقرير لوكيل الوزارة من قبل الإدارة التعليمية بإزالة السلبيات السابقة خلال 24 ساعة، وإرسال فاكس لمكتب وكيل الوزارة باسم المدير الجديد للمدرسة. ثم انطلق الأتوبيس الطائر متوجها إلى مدرسة مصطفى الدماطى الإعدادية بالهياتم، حيث كانت العملية التعليمية داخل الفصول منتظمة، والأنشطة موجودة ومفعلة، والنظافة مقبولة داخل المدرسة، وتم توجيه الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول فى إدارة العملية التعليمية.



واختتم الاتوبيس الطائر رحلته اليوم في مدرسة الشهيد الشحات أبو عيشة الابتدائية، حيث كانت العملية التعليمية داخل الفصول منتظمة، والأنشطة موجودة ومفعلة، والنظافة مقبولة داخل المدرسة، وتلاحظ انه لا يوجد عوامل أمن وسلامة بالمدرسة، وتم التنبيه على إدارة المدرسة بضرورة التواصل مع الإدارة التعليمية "إدارة الأمن والسلامة" لإزالة السلبيات الخاصة بالأمن والسلامة، كما تم التوجيه بضرورة الالتزام للقرار الوزارى المنظم للمنتجات التى يتم بيعها داخل المقصف المدرسي.



هذا وسيتم انطلاق الاتوبيس الطائر لإدارات أخرى، لمتابعة سير العملية التعليمية داخل مدارس المديرية.