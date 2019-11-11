بعد إعلان رامي جمال عن إصابته.. أسباب وأعراض مرض البهاق
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
مارسيل نظمىطباعة
أعلن المطرب رامي جمال إصابته بمرض البهاق، وكتب منشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".
تفاعل الكثيرون مع المنشور، وتداوله محبيه داعين له بالشفاء العاجل والاستمرار في تقديم أعمال فنية مميزة كما سبق وقدم في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الإطار نرصد خلال السطور التالية بعض المعلومات عن مرض البهاق، وذلك بحسب موقع medical news today
ما هو البهاق؟
هو مشكلة طويلة الأجل، حيث تفقد بقع الجلد المتنامية لونها، ويمكن أن يؤثر على الأشخاص من أي عمر أو جنس أو مجموعة عرقية.
على الصعيد العالمي، فالمرض يؤثر على 0.5 و2 في المئة من الناس والعامة، تظهر البقع عند موت الخلايا الصباغية داخل الجلد، "الخلايا الصباغية هي الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد، الميلانين، والتي تعطي البشرة لونها وتحميها من أشعة الشمس فوق البنفسجية".
تختلف المساحة الكلية للجلد التي يمكن أن تتأثر بالبهاق بين الأفراد، يمكن أن يؤثر أيضًا على العينين وداخل الفم والشعر، في معظم الحالات، تظل المناطق المصابة مشوهة لبقية حياة الشخص.
هذا يعني أن المناطق المتأثرة ستكون أكثر حساسية لأشعة الشمس من المناطق غير المتضررة، ومن الصعب التكهن بما إذا كانت البقع ستنتشر، وبأي كمية. قد يستغرق أسابيع، أو قد تظل الرقع ثابتة لعدة أشهر أو سنوات.
تميل البقع الأخف إلى أن تكون أكثر وضوحًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة أو المدبوغة "الغامقة".
ما هي أعراضه؟
بقع فاتحة اللون تميل للأبيض - كالحليب، قد تظهر أعراض البهاق في أي مكان في الجسم، ولكنها في الغالب تظهر في بداية المرض في محجر العين، في الركب، أو قد تظهر في مناطق احتكاك أخرى، ويكون انتشارها عادة متماثلًا.
يظهر البهاق بشكل أوضح في الوجه وعلى ظهر اليد، عند التقدم في العمر، تكون الإصابة ثابتة لفترة معينة، وتتقدم ببطء مع الوقت، ولكنها تبقى أحيانًا إصابة موضعية (Focal vitiligo) أو فرعية، أو موجودة في مناطق عدة – بهاق عام (Generalized) أو منتشر (Universal).
تظهر، أحيانًا، هالة فاتحة اللون حول شامة (Halo nevus) في الجسم، وتظهر أعراض البهاق المميّزة عند تزايد هذه الهالات.
طرق علاج البهاق
إن علاج البهاق المفضل، من بين العديد من العلاجات القائمة، هو الإشعاع بـواسطة الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجة المتوسطة Narrow band UVB مع رفع الموجة عند التوصل لنتائج بعد ستة - عشرة أشهر. ومع ذلك، فإن النتيجة لا يمكن التنبؤ بها تمامًا، ولا يوجد حتى الآن أي علاج يعيد صبغة الجلد بالكامل.
تعد هذه الطريقة ناجحة في أكثر من 50% في علاج البهاق، حيث تعود ما يقارب الـ 75% من المناطق المصابة للونها الأصلي، يعود أصل علاج البهاق بالبسُّوَرالين (Psoralen) الموضعي أو الفموي، والأشعة فوق البنفسجية "أ" وقد تم مؤخرًا تطوير علاج للبهاق يجمع بين الستيرويدات وإشعاع UVA.
إن الشرط الأساسي لإرضاء المريض وعلاج البهاق لديه، يكون بإرشاده عن طبيعة المرض، توضيح سير المرض وتهدئته حول الحالة التجميلية، مع عرض إمكانيات علاج البهاق المختلفة.
تمويه الجلد
في حالات البهاق الخفيف، يمكن للمريض تمويه بعض البقع البيضاء مع الكريمات الملونة ومستحضرات التجميل، لن يجب اختيار الدرجات التي تتناسب مع لون البشرة.
إذا تم تطبيق الكريمات والماكياج بشكل صحيح، فيمكن أن تستمر لمدة 12 إلى 18 ساعة على الوجه وما يصل إلى 96 ساعة لبقية الجسم، فمعظم التطبيقات الموضعية مقاومة للماء.
البهاق قضية صحية
تصف الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية البهاق بأنه "أكثر من مشكلة تجميلية"، فهو قضية صحية تحتاج إلى عناية طبية.
ويمكن أن يساعد عدد من العلاجات في تقليل وضوح الحالة باستخدام واقي من الشمس
حيث توصي AAD باستخدام واقٍ من الشمس، لأن البقع الأخف من الجلد حساسة بشكل خاص لأشعة الشمس ويمكن أن تحترق بسهولة، يمكن لطبيب الأمراض الجلدية تقديم المشورة بشأن نوع مناسب.
كان الفنان الشاب رامي جمال أعلن إصابته بمرض البهاق، مؤكدًا أن القلق الدائم من المستقبل سمة مهنته فهو مسلمًا أمره إلى الله راضيًا بالمرض، واختتم رسالته يقول: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".
تفاعل الكثيرون مع المنشور، وتداوله محبيه داعين له بالشفاء العاجل والاستمرار في تقديم أعمال فنية مميزة كما سبق وقدم في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الإطار نرصد خلال السطور التالية بعض المعلومات عن مرض البهاق، وذلك بحسب موقع medical news today
ما هو البهاق؟
هو مشكلة طويلة الأجل، حيث تفقد بقع الجلد المتنامية لونها، ويمكن أن يؤثر على الأشخاص من أي عمر أو جنس أو مجموعة عرقية.
على الصعيد العالمي، فالمرض يؤثر على 0.5 و2 في المئة من الناس والعامة، تظهر البقع عند موت الخلايا الصباغية داخل الجلد، "الخلايا الصباغية هي الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد، الميلانين، والتي تعطي البشرة لونها وتحميها من أشعة الشمس فوق البنفسجية".
تختلف المساحة الكلية للجلد التي يمكن أن تتأثر بالبهاق بين الأفراد، يمكن أن يؤثر أيضًا على العينين وداخل الفم والشعر، في معظم الحالات، تظل المناطق المصابة مشوهة لبقية حياة الشخص.
هذا يعني أن المناطق المتأثرة ستكون أكثر حساسية لأشعة الشمس من المناطق غير المتضررة، ومن الصعب التكهن بما إذا كانت البقع ستنتشر، وبأي كمية. قد يستغرق أسابيع، أو قد تظل الرقع ثابتة لعدة أشهر أو سنوات.
تميل البقع الأخف إلى أن تكون أكثر وضوحًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة أو المدبوغة "الغامقة".
ما هي أعراضه؟
بقع فاتحة اللون تميل للأبيض - كالحليب، قد تظهر أعراض البهاق في أي مكان في الجسم، ولكنها في الغالب تظهر في بداية المرض في محجر العين، في الركب، أو قد تظهر في مناطق احتكاك أخرى، ويكون انتشارها عادة متماثلًا.
يظهر البهاق بشكل أوضح في الوجه وعلى ظهر اليد، عند التقدم في العمر، تكون الإصابة ثابتة لفترة معينة، وتتقدم ببطء مع الوقت، ولكنها تبقى أحيانًا إصابة موضعية (Focal vitiligo) أو فرعية، أو موجودة في مناطق عدة – بهاق عام (Generalized) أو منتشر (Universal).
تظهر، أحيانًا، هالة فاتحة اللون حول شامة (Halo nevus) في الجسم، وتظهر أعراض البهاق المميّزة عند تزايد هذه الهالات.
طرق علاج البهاق
إن علاج البهاق المفضل، من بين العديد من العلاجات القائمة، هو الإشعاع بـواسطة الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجة المتوسطة Narrow band UVB مع رفع الموجة عند التوصل لنتائج بعد ستة - عشرة أشهر. ومع ذلك، فإن النتيجة لا يمكن التنبؤ بها تمامًا، ولا يوجد حتى الآن أي علاج يعيد صبغة الجلد بالكامل.
تعد هذه الطريقة ناجحة في أكثر من 50% في علاج البهاق، حيث تعود ما يقارب الـ 75% من المناطق المصابة للونها الأصلي، يعود أصل علاج البهاق بالبسُّوَرالين (Psoralen) الموضعي أو الفموي، والأشعة فوق البنفسجية "أ" وقد تم مؤخرًا تطوير علاج للبهاق يجمع بين الستيرويدات وإشعاع UVA.
إن الشرط الأساسي لإرضاء المريض وعلاج البهاق لديه، يكون بإرشاده عن طبيعة المرض، توضيح سير المرض وتهدئته حول الحالة التجميلية، مع عرض إمكانيات علاج البهاق المختلفة.
تمويه الجلد
في حالات البهاق الخفيف، يمكن للمريض تمويه بعض البقع البيضاء مع الكريمات الملونة ومستحضرات التجميل، لن يجب اختيار الدرجات التي تتناسب مع لون البشرة.
إذا تم تطبيق الكريمات والماكياج بشكل صحيح، فيمكن أن تستمر لمدة 12 إلى 18 ساعة على الوجه وما يصل إلى 96 ساعة لبقية الجسم، فمعظم التطبيقات الموضعية مقاومة للماء.
البهاق قضية صحية
تصف الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية البهاق بأنه "أكثر من مشكلة تجميلية"، فهو قضية صحية تحتاج إلى عناية طبية.
ويمكن أن يساعد عدد من العلاجات في تقليل وضوح الحالة باستخدام واقي من الشمس
حيث توصي AAD باستخدام واقٍ من الشمس، لأن البقع الأخف من الجلد حساسة بشكل خاص لأشعة الشمس ويمكن أن تحترق بسهولة، يمكن لطبيب الأمراض الجلدية تقديم المشورة بشأن نوع مناسب.
كان الفنان الشاب رامي جمال أعلن إصابته بمرض البهاق، مؤكدًا أن القلق الدائم من المستقبل سمة مهنته فهو مسلمًا أمره إلى الله راضيًا بالمرض، واختتم رسالته يقول: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".