الصحة: تحليل 85 ألف عينة للكشف عن السرطان سنويا

كشف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة د.علاء عيد، عن قيام المعامل المركزية بالوزارة بتحليل 85 ألف عينة متعلقة بدلالات الأورام للكشف عن السرطانات المختلفة سنويا.



وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول للمعامل المركزية بعنوان «صحة الواحدة لعام 2019» أن المعامل المركزية لها قدرة في الكشف عن البكتيريا المسببة للالتهاب السحائي وتحديد العلاج المناسب لها خلال 24 ساعة بدلا من 72 ساعة.



وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة لديها هدف قومي يتمثل في تعزيز خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية للمجتمع والمصريين في القطاع الصحي أو في توفير التحاليل بأسعار رمزية باعتبارها مؤسسة غير قابلة للربح تدعمها الدولة.