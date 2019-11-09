التضامن: اكتشاف مواهب دور الرعاية لضمها إلى كورال مصر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تعمل على اكتشاف مواهب دور الرعاية واستخراج منهم شخصيات فنية هامة، وذلك من خلال كورال أطفال مصر، حيث يقوم المايسترو سليم سحاب باختيار هذه المواهب بصفته المسؤول عن الفريق.



وأضافت، أن فريق كورال أطفال مصر، تم إطلاقه ٢٠١٥ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأصبح يضم ٢٥٦ ابنا وابنة من أبناء ٣٦ دار رعاية اجتماعية.



وأوضحت الوزارة، أن الفريق تم إنشائه بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة التضامن بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.