15 قرار غلق وتشميع لمحلات مخالفة بالحى الأول والثانى بمدينة السادات

أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة السادات، عن القيام بحملة مكبرة، شملت إدارات الجهاز المعنية والتنمية والأمن والنظافة والتجميل، بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.



وأوضح "رئيس الجهاز" أن الحملة قامت بغلق وتشميع المحلات المخالفة للنشاط وبدون ترخيص للقضاء على المخالفين للنشاط والمتعدين على الطرق العامة، كما أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 15 قرار غلق وتشميع للمحلات بمحور خدمات الحى الأول ومحور خدمات الحى الثانى.



وأشار "رئيس الجهاز" إلي استمرارية حملات الإزالة فى أعمالها بسوق المنطقة السكنية الرابعة لإزالة العشوائيات والباعة الجائلين بالطريق العام بالمدينة، لافتا إلى أن الجهاز يسعى للقضاء على مظاهر العشوائية بمدينة السادات.