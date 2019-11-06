تكريم نضال الشافعى بالمهرجان الدولى الإفريقى العربى للطهاة

تكرِّم اللجنة العليا للمهرجان الدولي الإفريقى العربي للطهاة في دورته الأولى، برئاسة الدكتور خالد فؤاد الجيتارسيت، الفنان نضال الشافعي، تقديرًا لأعماله الفنية المتميزة، وذلك يوم 20 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.



يشار إلى أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أعلن انطلاق فعاليات المهرجان الدولى الإفريقي العربي للطهاة فى دورته الأولى تحت رعاية المحافظة في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري باشتراك 12 دولة أجنبية وعربية بوجود لجنة تحكيم أجنبية من دول مختلفة ومشاركة شيفات فنادق شرم الشيخ لتطوير جودة وثقافة الأطعمة لاستقبال الوفود القادمة من الخارج، وذلك تزامنا مع عودة السياحة البريطانية والروسية.