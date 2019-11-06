دبلوماسي سابق: مفاوضات "سد النهضة" تعثرت بسبب استعلاء إثيوبيا

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إننا لسنا بصدد وساطة أمريكية في ملف سد النهضة، مضيفًا: "نحن بصدد رعاية أمريكية لمؤتمر يعقد على أرضها وأقنعت الشركاء جميعا بفائدة الاجتماع والحوار".



وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أنه يعتقد أن الحوار يؤدي إلى نتيجة مرضية للجميع، والمفاوضات تعثرت بين مصر وأثيوبيا، بسبب مناطحة واستعلاء الطرف الإثيوبي، كمحاولة منه لإثبات أنه ليس أقل من مصر، خاصة أن هناك تاريخًا من التعقيدات في العلاقات بين البلدين لم تنجح إثيوبيا في تخطيها حتى الآن.



وأشار إلى أن مصر لم تعارض في بناء السد ولكن بشروط أرسلتها إلى إثيوبيا وقوبلت بالرفض، وهو ألا يؤثر السد في حصة مصر المائية وملء السد على 7 سنوات بدلًا من 3 سنوات، لافتًا إلى أن هذا السد هدفه توليد الكهرباء وليس من أغراضه توفير المياه لإثيوبيا لأنها غارقة في مياه الأمطار.